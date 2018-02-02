Убийство малыша в Твердохлебово: Ужасающие подробности

В Хабаровске состоялось очередное судебное заседание по жестокому убийству четырехлетнего мальчика.

Жителям поселка Твердохлебово Хабаровского района Ольге Кузнецовой и ее сожителю Александру Шкамратоваву вменяется убийство ребенка с особой жестокостью, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По совокупности преступлений подсудимым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Мать мальчика и ее сожитель ребенка в последние месяцы его жизни систематически избивали, морили голодом, держали в кладовке. А убийство пытались выдать за несчастный случай: мальчик якобы неудачно свалился с лестницы и умер.

—Мальчика пара забивала совместно, делали это очень жестоко и хладнокровно. Она била своего сына ради мужчины, а он - чтобы поднять свою самооценку, - считает один из участников судебного процесса.

Согласно экспертизе, существенный вред здоровью ребенка был нанесен еще за месяц до трагедии: эксперты старые переломы ребер, которые могли возникнуть от травмирующих воздействий тупого твердого предмета не менее месяца до момента наступления смерти.

- Кузнецова периодически оставляла у меня своего сына, в том числе и на на несколько дней. Я обратила внимание, что ребенок был чем-то напуган. Стоило мне сделать малейшее замечание, он начинал плакать. Кроме того, я заметила, что мальчик, находясь у нас в гостях, постоянно просил что-нибудь покушать. Ребенок съедал всю порцию и всегда просил добавку», - рассказала свидетельница.

Следующее разбирательство убийства малолетнего ребенка продолжится в Хабаровском краевом суде на следующей неделе 5 февраля, сообщает ИА Аmurmedia.ru