В Комсомольске-на-Амуре старушке, сломавшей позвоночник в автобусе, заплатят 200 тысяч

В Комсомольске-на-Амуре из-за неаккуратности водителя автобуса старушка выпала из транспортного средства, получив перелом поясничного позвонка,

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Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к перевозчику о возмещении ущерба.

Индивидуальный предприниматель – владелец автобуса, не дожидаясь суда, добровольно выплатил пенсионерке 200 тысяч рублей за причинения тяжкого вреда здоровью.