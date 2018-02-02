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В Комсомольске-на-Амуре старушке, сломавшей позвоночник в автобусе, заплатят 200 тысяч
В Комсомольске-на-Амуре из-за неаккуратности водителя автобуса старушка выпала из транспортного средства, получив перелом поясничного позвонка,
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Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к перевозчику о возмещении ущерба.
Индивидуальный предприниматель – владелец автобуса, не дожидаясь суда, добровольно выплатил пенсионерке 200 тысяч рублей за причинения тяжкого вреда здоровью.
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