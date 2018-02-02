На Хабаровской ТЭЦ-2 завершилось строительство дамбы

Возведение противопаводковой дамбы завершилось на Хабаровской ТЭЦ-2. Как сообщили в комитете топливно-энергетического комплекса Правительства края, решение о строительстве гидротехнического сооружения было принято после крупномасштабного наводнения 2013 года. Тогда уровень реки поднимался почти на метр выше максимально допустимой для станции отметки.

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Чтобы не допустить повторения ЧС, был разработан проект реконструкции берегоукрепления теплоэлектроцентрали. Выполнено выравнивание линии берега и уход от пологого спуска. По бровке дамбы возвели стену, протяженностью 517 метров. Дополнительно на территории ТЭЦ построен резервуар, емкостью 125 кубометров, где в случае перелива через гидротехническое сооружение будет собираться речная вода и дренажными насосами откачиваться в р. Амур.

«Берегоукрепительное сооружение позволит предотвратить возможные негативные последствия наводнений и обеспечить устойчивую работу ТЭЦ-2 по обеспечению тепловой энергией и горячим водоснабжением потребителей Хабаровска при подъеме уровня воды в реке Амур до 9 метров. Это на 1 метр превышает максимальную отметку наводнения 2013 года», - отметил первый заместитель председателя комитета Валерий Глазачев.