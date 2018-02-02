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Шпорт: В Хабаровском крае продолжается развитие высокотехнологичной медицины
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия реконструированного акушерского корпуса Перинатального центра. Врачей и пациентов поздравил Губернатор Вячеслав Шпорт. Глава региона осмотрел операционные, родовой блок, а также пообщался с роженицами и персоналом центра. Новый корпус заработал на полную мощность две недели назад, за это время тут появились на свет уже 49 малышей.
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Здесь создано отделение патологии беременных на 40 коек, акушерское обсервационное отделение на 25 коек, установлен магнитно-резонансный томограф. Кроме того, тут есть немало оборудования, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. В их числе - мельцеровский бокс для родоразрешения женщин с особо опасными инфекциями, уникальный блок интенсивной терапии для новорожденных и многое другое.
«Строительство этого объекта стало возможным после поручения нашего Президента Владимира Путина. Новый корпус соответствует всем мировым стандартам. Для будущих мам и младенцев здесь созданы самые комфортные условия. Мы планомерно реализуем программу по развитию высокотехнологичной медицины в крае. Снижение показателей по младенческой и материнской смертности говорит о том, что мы на правильном пути», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.
Реконструкция нового корпуса шла несколько лет. На эти цели было направлено более 1,2 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов.
Напомним, перинатальный центр в Хабаровске был создан одним из первых в России в 2001 году. Всего в развитие этого медучреждения было вложено около 2,8 млрд. рублей. За это время в крае удалось добиться снижения младенческой смертности в три раза, материнской - в 11 раз.
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