Космическое дело: Хризман попросит суд учесть его заслуги перед Родиной

Прения сторон по делу о хищениях более 5 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный завершены в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске. Юрий и Михаил Хризманы, Виктор Чудов Хризман, Владимир Ашихмин, выступая с последним словом, сообщили, что считают себя невиновными и просили суд их оправдать, просили учесть заслуги перед РодинойДата оглашения приговора пока неизвестна.

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«Космическое» дело Дальневосточный окружной военный суд разбирает год. Напомним, Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей. Юрий Хризман, Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в деяниях, предположительно совершенных еще до начала строительства космодрома, а именно в растрате средств, принадлежавших Дальспецстрою. По данным адвоката Чудова Ивана Кабанова, речь идет о 73 млн рублей.

Помимо тюремного строка и штрафа, Хризман лишится званий «генерал-лейтенант» и «Заслуженный строитель РФ».

По шесть лет лишения свободы светит Михаилу Хризману и и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову.