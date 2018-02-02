В Хабаровском крае организован мониторинг сроков годности лекарственных средств

На очередном заседании регионального парламента рассмотрели информацию о деятельности в Хабаровском крае Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и ЕАО (ТО Росздравнадзора). С докладом выступил руководитель структуры Олег Гнатюк. Он обозначил направления работы, осуществляемой для обеспечения государственного контроля в области оказания медицинской помощи гражданам РФ.

Среди них были названы государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств, контроль за достоверностью первичных статистических данных, предоставляемых медицинскими организациям, мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и ряд других функций, осуществляемых ТО Росздравнадзора.

Более подробно участники заседания остановились на вопросах обеспечения населения необходимыми лекарственными средствами. С 2016 по 2019 год реализуется приоритетный проект «Лекарства. Качества и безопасность», целями которого являются защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов, обеспечение прозрачности поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке, а также предоставление потребителям возможности проверки легальности лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте.

На данный момент уже введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя, которая включает в себя свыше 350 тыс. участников и позволяет отслеживать в год более 6,5 млрд упаковок лекарственных препаратов. Также граждане имеют возможность проверить через специальные информационные сервисы легальность медикаментов.

При помощи этой системы организован мониторинг сроков годности лекарственных средств, изъятие из обращения и уничтожение недоброкачественных и контрафактных препаратов.

Одним из основных показателей реализации программы являются снижение числа смертельных случаев заболеваний, отравлений, травм и пострадавших вследствие применения недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств.

Депутаты Наталия Пудовкина и Александр Громов задали уточняющие вопросы по взаимодействию ТО Росздравнадзора с другими ведомствами. Парламентариям рассказали, что Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Хабаровскому краю и ЕАО в первую очередь выполняет контрольные функции, тесно взаимодействуя с министерством здравоохранения Хабаровского края.

«Представленная сегодня информация будет полезна в работе депутатов Думы края, мы познакомились с работой серьезной структуры, помогающей получить человеку качественную медицинскую помощь», – сказала председатель постоянного комитета регионального парламента по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.