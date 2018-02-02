Новый центр для занятий спортом появился в регионе. В Хабаровске открылся филиал комсомольской школы бокса «Ринг 85».

В помещении школы создан современный тренировочный зал, оборудованный специальным боксерским рингом и современным спортивным инвентарем. Заниматься здесь смогут как новички, так и опытные спортсмены. Посещать тренировки можно с шести лет.

«Бокс сегодня - один из самых популярных и ведущих видов спорта в Хабаровском крае, и, я думаю, что это далеко не последняя школа, открытая на территории региона. Желаю коллективу «Ринг 85» дальнейших успехов. Уверен, хабаровский филиал воспитает еще многих чемпионов», - поздравил гостей церемонии открытия директор Хабаровского краевого центра развития спорта Александр Чудин.

Отметим, комсомольская школа бокса «Ринг 85» - одна из сильнейших в стране. Ее создатель и директор - заслуженный тренер России, мастер спорта Сергей Гондуркаев. За 33 года школой было воспитано более десятка именитых спортсменов – мастеров спорта международного класса, чемпионов и призеров первенств России, Европы и Мира.

Хабаровский филиал школы ждет своих учеников по адресу: ул. Ленинградская 53, корпус 1, 3 этаж, студия 301. Записаться на занятия можно по телефону: 8 (4212) 64-24-54.