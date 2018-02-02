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В Хабаровском крае мужчина «подвижно» изнасиловал жену друга
обранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 23-летнего мужчины, признанного виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Хабаровскому краю.
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В одном из селений Ванинского района Хабаровского края 34-летний мужчина пришел в гости к своему другу. Посидели по-семейному: он, друг и его жена. Выпили-закусили - побеседовали, утомились и спать легли. Все скрепненько, все традиционно: ни тебе шахмат-шашек, ни вкитрин и фантов, ни совместного прослушивания музыки Шнитке, ни подвижных игр на свежем воздухе.
Хотя подвижные «игры были». Но только в жилище. Гость -23-летний мужчина проснулся, захотелось ему любви, подкатил к хозяйке. Хозяйка, как и всякая честная женщина, конечно, сопротивлялась такому «счастью», кричала, завал на помощь. Помощи не последовало: муж спал смертельным сном, и звука от криков и крипа от «подвижных игр» не услышал.
Утром, как только гость удалился восвояси, жена все мужу рассказала. Вызвали они полицию, злоумышленника задержан, хоть и не за руку, по горячим следам, да и то ладно. Мужчина дал признательные показания, свои преступные действия объяснил большим количеством выпитого спиртного. Может, вместо водки они распивали Виагру?
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
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