В Хабаровске молодежь станцевала вальс в память об окончании Сталинградской битвы

В день 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве активисты Хабаровского регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с участниками команды «Молодежка ОНФ» провели акцию «Память в танце. Случайный вальс».

Местом проведения мероприятия стал железнодорожный вокзал Хабаровска, где в течение всего дня транслировался видео-ролик и звуковое сопровождение, рассказывающее о великой дате, которой предшествовало самое кровопролитное сражение в истории человечества. И о песне, написанной спустя несколько дней после победы, по дороге из Сталинграда – «Случайный вальс».

В 16:00 в здании железнодорожного вокзала зазвучали ноты «Случайного вальса», и зал ожидания наполнили танцующие пары. Среди вальсирующих были представители молодежного крыла ОНФ и пожилые активисты Народного фронта, что символизировало связь поколений и понимание, насколько важна для всех нас дата 2 февраля, один из дней воинской славы страны. К танцующим присоединились посетители вокзала, которых переполнили эмоции и чувство единения.

«Память в танце» - это не просто флеш-моб, когда мы собрались в людном месте, чтобы потанцевать. Мы напоминаем людям о героической дате окончания Сталинградской битвы. «Ничто не забыто» — это не пустые слова, мы обязаны проносить через поколения память о тех страшных военных днях и о подвиге нашего народа. А еще мы символически завершили вальс, который не смогли закончить летчик Василий Васильев и девушка Зина, чья история и легла в сюжет песни «Случайный вальс». Пришедший поезд забрал лейтенанта Васильева на войну, где ему суждено было погибнуть. Сегодня мы «дотанцевали» вальс за всех, кто не вернулись. Они могли бы жить, влюбляться, быть счастливыми, однако судьба приготовила им геройскую, но очень короткую жизнь», - рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Анастасия Ширдыкова.