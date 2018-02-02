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Открыта регистрация на Дальневосточный Медиафорум
Заработал официальный сайт Дальневосточного Медиафорума «Дальний Восток – приоритет России в XXI веке». На портале можно познакомиться с подробной программой, информацией о спикерах форума, а также зарегистрироваться в качестве участника.
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Мероприятие пройдет в Хабаровске 26-27 февраля и станет площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития медиаотрасли.
Форум проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Правительства Хабаровского края.
Ожидается, что мероприятие объединит ведущих журналистов и медиаэкспертов России, сотрудников региональных СМИ, ключевых представителей федеральной власти и институтов развития Дальнего Востока, НКО, общественных объединений, студентов.
На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах внедрения новых инструментов развития ДФО, взаимодействии власти и лидеров мнений в блогосфере, новых каналах доставки контента т.д.
Также запланированы экскурсии на ключевые предприятия, культурная программа и презентация проекта «Дальневосточная Медиашкола».
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