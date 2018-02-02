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Жителей Хабаровского края приглашают к участию в «Лыжне России»
Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Спортивный праздник пройдет 10 февраля в городах и районах региона. Центральным местом проведения гонки в крае станет лыжная база «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре. Соревнования начнутся в 11.00 после торжественного парада открытия. Принять участие в забеге смогут все желающие – как профессиональные спортсмены, так и любители спорта.
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В зависимости от пола и возраста подготовлены трассы на 1, 2, 3, 5 и 10 км. В 11.30 состоится VIP-забег на дистанцию 2 км 18 м., в котором примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, средств массовой информации, общественные деятели.
Предварительная регистрация стартует 5 февраля и продлится до 9 февраля. Подать заявку можно с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Комсомольская, 24, стадион «Авангард».Также можно будет зарегистрироваться в день гонки с 9.30 до 10.30.Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4217) 54-33-95, 54-40-42, 51-53-35.
- Для допуска к забегу необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования, медсправку о состоянии здоровья и страховку от несчастного случае. Во время всего мероприятия будут дежурить работники скорой медицинской помощи, - отметили в министерстве.
Жители Хабаровска принять участие в гонке традиционно смогут на лыжной базе ДВГАФК в селе Ильинка Хабаровского района. Также спортивное мероприятие пройдет в Николаевске-на-Амуре, Амурске, Солнечном, Ванино, Советской Гавани, Нанайском, Бикинском и им. Лазо районах. Победители и призёры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами.
Напомним, «Лыжня России» проводится в стране с 1982 года в целях привлечения населения к занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. В прошлом году в забегах приняли участие более 10 тысяч жителей Хабаровского края.
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