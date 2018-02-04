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В Хабаровском крае разыскивают мальчика
В Городе Юности третьего февраля около ушёл из дома на улице Дикопольцева 38 11-летний Маским Берков. На подростке был ерый пуховик с меховые капюшоном, тёмные ботинки, на обоих сломаны замки 'молния', шапка вязанная в черно-белый квадрат, чёрный шарф.
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Максим ростом 134 сантиметра, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светлые, на щеках глубокие ямочки.
Всем,кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мальчика , стражи правопорядка просят звонить 89142194903 или 02.
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