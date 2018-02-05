Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «По плану»

Ничего неожиданного неделя хабаровчанам не принесет. Ход событий будет отвечать вашим ожиданиям.

Если вам покажется, что ситуация безвыходная, ищите ответы в себе. Интуиция покажет путь к переменам, которые ворвутся в вашу жизнь уже на следующей неделе.

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Овен - «Сбой»

Кажется, вы продумали все до мелочей, но неожиданно система даст сбой, и вы будете уже не властны над ней. Как только вы поймете, на что можете рассчитывать, действуйте. И если появится такая возможность, пользуйтесь чужим расположением, пока для этого есть условия.

Телец - «Друзья»

Неделя подойдет для продвижения какой-то общей идеи, для совместного участия в делах. Любые недоразумения можно устранить на дружеской ноте. А вот излишняя суета, обидчивость и пафос только усложнят отношения. Постарайтесь быть проще в общении с единомышленниками.

Близнецы – «Не спеши»

Ваша удача будет зависеть от внутреннего настроя. Однако принимать ответственные решения и делать крупные покупки не стоит: велика вероятность поспешить с выбором или совершить его под чужим влиянием.

Рак – «Фантазер»

На этой неделе дайте волю своим фантазиям. Обстоятельства сами подскажут, когда необходимо остановиться и вернуться к реальности. Доверьтесь судьбе и положитесь на счастливый случай. Не все результаты окажутся однозначными, но в любом повороте событий найдется хорошая сторона.

Лев – «Чудак»

Вас ждет непростая неделя. Сложившаяся ситуация приведет вас к непоследовательности и чудачествам. Возможно, на вас повлияет атмосфера в семье или в компании. Но если вы запланировали какой-то эксперимент, не откладывайте. Для наилучшего результата не стоит ни на что себя заранее программировать.

Дева – «Мечтатели»

Неделя подходит для построения воздушных замков. Вам будет хотеться помечтать о будущем, проиграть в уме различные варианты одного сценария. Общительным Девам лучше делать это вместе с единомышленниками: интересных вариантов будет гораздо больше.

Весы – «Где я?»

На этой неделе произойдут неожиданные события, которые буквально выбьют вас из колеи. Даже в дружелюбной атмосфере не исключены сюрпризы, а на знакомых путях -моменты дезориентации. Есть большая вероятность заблудиться, обознаться, что-то забыть. Не стоит пытаться управлять событиями, лучше попробовать извлечь пользу из случая. Жизнь может неожиданно подсказать вам оригинальное решение.

Скорпион – «Расслабься»

Чувство юмора поможет вам преодолеть возникшие трудности. Вы будете совершать нелогичные поступки сами и окажетесь свидетелем чужой непоследовательности. Эти забавные ситуации надолго поднимут вам настроение при условии, что вы не отнесетесь к происходящему слишком серьезно.

Стрелец – «Не до встреч»

Если вы запланировали какой-то важный шаг, отложите его до следующей недели. Особенно это касается подписания договоров о сотрудничестве и утверждения планов. Однако если вы все же решили проводить мероприятие, постарайтесь управиться до середины недели, в противном случае могут появиться непоправимые финансовые проблемы.

Козерог – «Немедля»

В ваше поле зрения попадет какое-то необычное явление, но увидеть его вы сможете только тогда, когда отпустите мучающую вас проблему. Сосредоточившись на собственной картине мира или стандартных ценностях, вы можете много потерять. Если у вас появилось неожиданное вдохновение, используйте его немедленно.

Водолей – «Нота сомнения»

Вы, с виду уверенный в себе человек, вдруг почувствуете себя неловко в своей компании. Но не стоит делать преждевременных выводов. Сложившиеся события могут носить случайный характер. Карты рекомендуют вам отказаться от принятия спонтанных решений.

Рыбы – «В кругу близких»

Неделя принесет приятные хлопоты. Удачными будут встречи со старыми знакомыми, родственниками. Если вы запланировали командировку или путешествие, будьте уверены, все сложится наилучшим образом. У вас появится отличная возможность проявить изобретательность или какую-либо нестандартную черту своей натуры.