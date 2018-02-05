Хабаровский край: Коровье счастье и река молока

Похоже, что мытарства коров в селе Котиково Вяземского района Хабаровского края уходят в небытие. Новый владелец буренок компания «Грин Агро – Хабаровск» на месте фермы построит передовой животноводческий комплекс на 1200 голов дойного стада с комбикормовым заводом и цехом по переработке мяса.

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«Это будет мега-ферма, на которой будут применены новые технологии», - уверен управляющий директор компании "Грин Агро - Хабаровск" (входит в холдинг "Грин Агро") Андрей Михеев.

Помимо животноводческого комплекса «Грин Агро – Хабаровск» в ТОСЭР «Хабаровск» собирается построить молокозавод, куда будут возить сырое молоко из села Котиково. Завод будет выпускать цельное молоко, йогурты, творог, в будущем, возможно, и сыры. Проект комплекса и молокозавода в Хабаровском крае обойдется компании в 3,5-4 миллиарда рублей.

Строительство комплекса и молокозавода начнется к концу 2018 года, сдать оба объекта планируется к 2020 году.

Подобные мега-фермы построены в Приморье и на Сахалине. Котиковское хозяйство лишь первое, в плане компании строительство еще 3х-4х ферм.

Стоит напомнить, ОАО "Котиково" было признано банкротом в 2014 году. В прошлом году в Котиково силос и комбикорм закончились, 400 коров оказались перед лицом смерти от голода. Буренок накормили, благодаря шефской помощи горожан, которые собирали деньги, и поддержке соседей - ОО «Даниловка» и. АО «Лермонтовское». Осенью прошлого года были были организованы торги. Коров приобрело «Грин Агро – Хабаровск».