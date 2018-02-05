В Хабаровском крае чиновников мебелью снабдили уголовники

В Амурске Хабаровского края цех по производству мебели в исправительной колонии № 14 выполнил его качественно и в срок заказ на поставку офисной мебели для нужд краевого учреждения «Региональный центр оценки качества образования»

По заказу КГКУ РЦОКО было необходимо изготовить и поставить в Хабаровск более 90 единиц мебели из ламинированной ДСП. Исправительная колония выполнила заказ в минимальные сроки по наименьшей стоимости.

В целом было исполнено 3 государственных контракта на сумму более 400 тысяч рублей. Мебельный цех исправительной колонии произвел офисные шкафы, компьютерные и учебные столы, тумбы, подставки под компьютерную технику. Специалистами производственной службы ФКУ ИК-14 были организованы доставка и сборка изготовленной мебели в г. Хабаровск.

Директор КГКУ РЦОКО Владимир Макуха направил в адрес учреждения УФСИН России по Хабаровскому краю благодарственное письмо за качественно выполненный заказ по поставке мебели, а также выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.