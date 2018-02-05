Новости
В Хабаровском крае чиновников мебелью снабдили уголовники
В Амурске Хабаровского края цех по производству мебели в исправительной колонии № 14 выполнил его качественно и в срок заказ на поставку офисной мебели для нужд краевого учреждения «Региональный центр оценки качества образования»
По заказу КГКУ РЦОКО было необходимо изготовить и поставить в Хабаровск более 90 единиц мебели из ламинированной ДСП. Исправительная колония выполнила заказ в минимальные сроки по наименьшей стоимости.
В целом было исполнено 3 государственных контракта на сумму более 400 тысяч рублей. Мебельный цех исправительной колонии произвел офисные шкафы, компьютерные и учебные столы, тумбы, подставки под компьютерную технику. Специалистами производственной службы ФКУ ИК-14 были организованы доставка и сборка изготовленной мебели в г. Хабаровск.
Директор КГКУ РЦОКО Владимир Макуха направил в адрес учреждения УФСИН России по Хабаровскому краю благодарственное письмо за качественно выполненный заказ по поставке мебели, а также выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 720
С места событий: Останки на берегу водоема6 005
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 217
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 453
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136