В Хабаровском районе тигрица в селе Лесное загрызла двух собак

В Хабаровском районе тигрица «Невеста без места» опять нарушила покой сельчан. Она пришла на восточную окраину государственного природного заказника «Хехцирский» и свое прибытие отметила похищением собаки в селе Лесное. Через сутки вновь вышла на окраину села и утащила еще одну собаку.

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Между тем, на горе Золотая группа сотрудникв ФГБУ «Заповедное Приамурье» обнаружила хорошо протоптанную тропу тигрицы, обитающей на территории заповедника уже третий год. У тропы была установлена фотоловушка . Тигрица чувствует себя з вольготно, о чем свидетельствуют многочисленные наброды диких кабанов и изюбрей.

Судя по трехлетним наблюдениям, тигрица все время возвращается к скальным выступам горы Золотая, по-видимому, облюбованными ею в качестве постоянного логова и наблюдательной площадки, откуда открывается панорама долины реки Чирки и Золотая. Исходя из названия, облюбованного ей урочища, сотрудники «Большехехирского заповедника» решили дать ей имя - Злата!