В Хабаровске пройдет благотворительная акция #ЙогаВпомощь

В Хабаровске 24 февраля в 12.00 в центре йоги "Шанти" на Улице Комсомольская, 78, 4 этаж начнется благотворительная акция #ЙогаВпомощь.

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В рамках акции - благотворительное занятие йогой, можно будет вдоволь наобниматься и нафотографироваться с добрейшими существами: Хаски, Самоеды, Малинуа, Бордер Колли, знаменитые Миттель Шнауцеры Ярик и Босс и, конечно же, собачки из приюта«Теремок» !

Помимо этого можно будет увидеть выступление дрессированных собачек, принять участие в благотворительной лотерее, посмотреть фильм в тёплой душевной обстановке!

Все собранные средства будут направлены на содержание, лечение и стерилизацию подопечных приюта «Теремок».