В Хабаровском крае впервые пройдет фестиваль народного пирога "Солнечный край"

В Хабаровском крае пройдет первый региональный фестиваль народного пирога "Солнечный край" 18 марта 2018 года - в день выборов Президента Российской Федерации.

Пироги, которые есть почти во всех национальных кухнях народов, проживающих в регионе способны объединить все тех, кто любит и живет в Хабаровском крае. Не зря часто пирог круглый, как солнце. Название Фестиваля соответствует действительности – наш край очень солнечный!

В Фестивале могут принять участие все желающие: человек, семья, двор, улица, поселок, предприятие, учреждение, город и т. д. На суд жюри (жюри тоже народное – это сами зрители, которые на месте проголосуют с помощью цветных жетонов за того или иного участника). Победители будут определены в трех номинациях "Самое необычное оформление пирога", "Самая оригинальная начинка пирога", "Самая яркая презентация пирога".

В трех селах Хабаровского муниципального района Хабаровского края в Гаровке – 1, Гаровке - 2, и в Ракитном

Фестиваль пройдет в виде "живых" экспериментальных площадок, где будут настоящие пироги, народное гуляние, концертная и конкурсная программы, фотозона и т.д.

В этот же день в рамках Фестиваля пройдет интерактивный конкурс народного пирога в Инстаграме. Каждый участник должен разместить фотографию своего пирога или видео его презентации, указав хэштег #фестивальнародногопирогасолнечныйкрай. Победители в интерактивном конкурсе народного пирога будут определены в 2-х номинациях "Самое необычное оформление пирога", "Самая яркая презентация пирога". Фото или видео, набравшее наибольшее количество "лайков" на 00.00 ч. 18 марта 2018 г. станет победителем. Таким образом, голосование за призовые места в "Инстаграме" также будет народным.

Организатор - "Творческий альянс "Душа народа", в который вошли Объединенная профсоюзная организация Правительства Хабаровского края, Администрация Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Администрация Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей продукции Правительства Хабаровского края, Хабаровский краевой дайвинг-центр, БОО "Союз женщин Хабаровского края", "Школа аргентинского танго", Гостиничный комплекс "Ривьера", "Клуб воздухоплавателей", "Молодой Дальневосточник-XXI век".

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