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В Хабаровске под рухнувшей крышей дома погиб отец пятерых детей
В Хабаровске трое жителей села Калинка Хабаровского района, чтобы заготовить дрова, решили разобрать заброшенный дом на улице Аксенова в районе Пятой площадки.
Мужчины хотели быстро и без свидетелей разрушить здание, при этом снос не согласовали, о соблюдении техники безопасности и речь не шла. «Разбирали» дом при помощи кувалд. Выпили для «успеха начинания», и один начал бить кувалдой по несущей стене с одной стороны, второй с другой. В какой-то момент рухнула крыша на одного из «строителей» и проломила ему голову.
Из-под обломков погибшего мужчину вытащили спасатели. Скорее всего, мужчина погиб мгновенно. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Погибшему было всего 35 лет. Без отца остались пять детей. Самый младший еще не ходит в школу.
Процессуальное решение будет принято после проведенной проверки и полного восстановления картины происшествия следователями, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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