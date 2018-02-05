В Комсомольске-на-Амуре построят дома для приглашенных специалистов.

В Комсомольске-на-Амуре планируется построить 4 многоквартирных дома для специалистов, приглашенных из других регионов. Речь об этом шла на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Хабаровского края, которое провел в краевой столице вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В ходе совещания вице-премьер заслушал доклады профильных федеральных министерств о ходе реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Согласно ему, в ближайшие годы в «городе президентского внимания» появятся новые предприятия, и, как следствие, тысячи новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов, которых также придется привлекать из других регионов России. По мнению вице-премьера для жителей города, как коренных, так и новоприбывших, необходимо создавать соответствующую инфраструктуру, в том числе строить современные комфортные дома. В качестве источника предлагается использовать программу развития Дальнего Востока и Байкальского региона – до 80 % финансирования будет проходить именно по этой ФЦП.

Напомним, комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре предусматривает не только государственное финансирование, но и участие корпораций с государственным капиталом. Такие крупные компании, как РЖД, РусГидро, Роснефть и другие должны соотнести свои планы развития с задачами, поставленными Президентом России по развитию Комсомольска-на-Амуре.

Между тем, в Комсомольске-на-Амуре с 2016 года не могут построить дома для работников нефтеперерабатывающего завода. По проекту, на пересечении проспекта Первостроителей и улицы Аллея Труда должен появиться современный жилой комплекс «Роснефть» на 544 квартиры. Однако заказчик решил расторгнуть договор с подрядчиком, в результате чего строительство прекратилось.

«Мы видим, что выполнен определенный цикл работ, готов фундамент. И все. Насколько мы знаем, сейчас в Хабаровске проходит судебный процесс по данному объекту. Надеемся, что решение суда поможет достроить такой нужный городу объект», - рассказали общественники, которые накануне провели в Комсомольске-на-Амуре рейд по объектам незавершенного строительства. В результате обследования «недостроев» и «брошенок» будет сформирован список недостроенных и заброшенных зданий, после чего специалисты займутся разработкой краевой программы, с помощью которой все эти объекты будут демонтированы, либо достроены, рассказали в комитете по управлению имуществомадминистрации Комсомольска-на-Амуре.

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