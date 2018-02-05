Новости
В Хабаровском крае модернизируют почти 40 поселковых домов культуры
На поддержку Домов культуры в малых поселениях Хабаровского края в 2018 году будет направлено более 14 млн. рублей. Средства получат 39 досуговых учреждений. Об этом в понедельник, 5 февраля сообщил региональный координатор федерального проекта «Культура малой Родины», краевой депутат Егор Калинин.
Всего на территории России в рамках проекта в 2018 году будет модернизировано более 2000 домов культуры.
Как рассказала федеральный координатор «Культуры малой Родины» Ольга Казакова, средства пойдут на развитие творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в малых городах, детских и кукольных театров, домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.
В Хабаровском крае поддержку получат учреждения культуры в 15 муниципальных образованиях. Активнее всего к проекту присоединились досуговые центры в Бикинском, Охотском, Амурском, Комсомольском, Аяно-Майском, Солнечном районах, а также в районе им. Лазо.
«В числе их пожеланий – замена кресел в зрительных залах, закупка нового звукового и светового оборудования, декораций, а также частичный ремонт помещений», - уточнил Егор Калинин. - На эти цели предусмотрено 14,2 млн. рублей. Из них - 11,3 млн. регион получит из федерального бюджета, 2,1 млн. – из краевой казны и еще более 700 тыс. будет выделено из бюджетов муниципалитетов».
Калинин напомнил, что масштабный федеральный проект по модернизации местных домов культуры заработал в начале прошлого года. В рамках проекта в 2017 году поддержку получили 16 учреждений края.
Подводя итоги реализации программы в прошлом году в целом по стране, Ольга Казакова отметила, что благодаря проекту, посещаемость культурных центров в малых городах выросла на 15%.
«В этом году, объединив усилия, мы ставим себе задачу добиться ещё больших количественных, а главное, качественных результатов», – резюмировала она.
В Хабаровском крае к работе по проекту «Культура малой Родины» активно подключат местных жителей, которые смогут принять участие в планировании предстоящих работ, а также проконтролировать ход исполнения проекта.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 723
С места событий: Останки на берегу водоема6 012
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 222
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 468
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136