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Для хабаровчан общественники подготовили выборную памятку
В Хабаровск ОНФ подготовил памятку для граждан, как надо проголосовать на выборах без открепительного удостоверения.
На выборах президента РФ 18 марта вы можете беспрепятственно проголосовать не только там, где зарегистрированы, но и там, где вам удобно. Для этого законом предусмотрены на выбор три способа.
- Заявление о включении в список избирателей в удобном вам месте вы можете подать онлайн - через портал госуслуг (Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций). Сделать это можно с 31 января (за 45 дней до дня голосования) и до 12 марта (за пять дней до голосования).
- В те же сроки вы можете лично прийти в ближайший в МФЦ («Мои документы») и подать заявление там. 3. Еще один вариант - прийти в территориальную избирательную комиссию или в участковую избирательную комиссию. Разница в том, что ТИК начинают принимать заявления с 31 января, а УИК - с 25 февраля. Закончат прием они так же - 12 марта.
Подробности по ссылке - onf-rg.tilda.ws/otkrep
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