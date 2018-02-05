В Комсомольске-на-Амуре займутся обустройством скверов

В этом году в Комсомольске-на-Амуре займутся благоустройством скверов у Драматического театра, ДК «Авиастроителей», центральной библиотеки им. Островского, гостиницы «Амур», а также тротуара ведущего к ДК «Судостроитель». В городской администрации состоялось обсуждение эскизов. Рассмотрены предложения горожан, сбор которых идет с середины января. Практически все пожелания были учтены.

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В скверах планируют становить скамейки, урны, уличные фонари и различные арт-объекты. Пешеходные дорожки будут выложены брусчаткой. Кроме того, общественные территории оснастят системой видеонаблюдения.

«Нам удалось найти точки соприкосновения интересов разных возрастных групп и выделить главное: территории должны быть многофункциональными и отвечать требованиям безопасности. А молодежь поможет в оформлении», - отметил заместитель главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Алексей Разин.

Эскизы благоустройства общественных пространств размещены на сайте www.kmscity.ru в разделе «Формирование современной городской среды». Свои предложения комсомольчане смогут направить до 9 февраля в Управление дорожной деятельности и внешнего благоустройства муниципалитета по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 38, каб. № 12, 27 или на адрес электронной почты: udd_vb@kmscity.ru. Телефон для справок: 8 (4217) 52-28-60.

С учетом поступивших предложений будут разработаны дизайн-проекты, а 18 марта в день выборов Президента РФ на избирательных участках состоится рейтинговое голосование. По итогам будет определена очередность выполнения работ по благоустройству территорий.

Напомним, Комсомольск-на-Амуре стал одним из четырех городов края, где в этом году, в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» жители сами выбирают объекты благоустройства. Как сообщили в министерстве ЖКХ края, на проекта, который реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина, будет выделено около 250 млн руб., почти 75 из которых – средства регионального бюджета.