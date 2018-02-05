Новую технологию проведения ЕГЭ протестировали в Хабаровском крае

Хабаровский край стал одним из 83 регионов России, в котором протестировали новую технологию проведения Единого государственного экзамена. Участие в эксперименте приняли шесть школ региона. Пробный экзамен по русскому языку написали более 200 одиннадцатиклассников из Ванинского, Верхнебуреинского, Нанайского, Советско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского районов.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, с этого года все экзаменационные материалы должны будут печататься в аудиториях пунктов проведения ЕГЭ, а бланки ответов участников переводиться в электронный вид. Это позволит повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов. Так, в среднем печать полного комплекта для одного участника испытания займет от 20 до 30 секунд, для 15 человек – 10-12 минут.

Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пунктов проведения после завершения экзамена. Это даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

Отметим, технология печати контрольных измерительных материалов (КИМ) непосредственно в экзаменационных пунктах была впервые использована на ЕГЭ в 2014 году для организации экзаменов в труднодоступных регионах и отдаленных местностях. В дальнейшем она была усовершенствована, а ее применение распространено на регионы, изъявившие желание использовать такую схему. Во время основного периода ЕГЭ 2017 года тестирование с использованием технологии печати КИМ в аудиториях были проведены более чем в половине экзаменационных пунктов.