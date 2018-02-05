В Хабаровске молодежь украсила патриотичным граффити промышленную стену

В Хабаровске появился новый арт-объект. Художники из Абакана Денис и Игорь Федосенко приехали в Дальневосточную столицу в рамках большого турне, организованного при поддержке Общероссийского Народного фронта. Город стал вторым из 15-ти региональных центров, где до 2 марта появятся патриотические граффити.

«Мы активисты Народного фронта и патриоты. Строительство сильной и великой России для нас сверхзадача, к решению которой должен стремиться, наверное, каждый соотечественник. Своим примером мы стараемся показать, что каждый, кто разделяет наши взгляды, должен стараться своими умениями, своим мастерством приближать заветный результат», - прокомментировал свое участие в акции Денис. «Я – художник, как я могу помочь? Только своим искусством, именно в этом я наиболее эффективен. В этом может убедиться каждый хабаровчанин, проехавшись по улице Правобережной. «Мы за Сильную Россию», так там теперь написано и это правда! Мы - За», - подчеркнул Федосенко.

В каждом из городов у художников есть всего 2 дня, и для каждого подготовлен оригинальный эскиз, в котором авторы постарались подчеркнуть свою, оригинальную деталь присущую только этому региону. В Хабаровске такой изюминкой на граффити стал сверхсовременный самолет Т-50. Истребитель 5-го поколения производят именно в Хабаровском крае.

На создание уличной картины братья потратили 5 часов. Работать пришлось в 20-ти градусный мороз практически без остановки, а заканчивать произведение уже при свете уличных фонарей. Всего в Хабаровске делегация ОНФ провела два дня, однако ребята многое успели. Познакомились с городскими достопримечательностями, приняли участие в федеральной акции «Россия в моем сердце», проходившей в ДК «Арсеналец», а также успели поболеть за команду Молодежки ОНФ, участвовавшей в турнире по хоккею на валенках и занявшей в нем почетное 2-е место. Сегодня братья Федосенко уже работают в Иркутске.