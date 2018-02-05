Хабаровский край – в лидерах по внедрению комплекса ГТО среди регионов Дальнего Востока

Лучшие регионы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2014-2017гг. определили в Министерстве спорта РФ. Рейтинг ГТО был сформирован по семи установленным показателям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше. Хабаровский край занял 13-е место в России и первое на Дальнем Востоке.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта края, регион включился в программу внедрения ГТО в 2015 году. Сегодня в крае действует 16 центров тестирования и более 300 мест, где можно пройти испытания комплекса. За прошедшие три года на едином портале ГТО зарегистрировано более 62 тысяч жителей региона, к выполнению нормативов приступили почти 35 тысяч человек. Более 17 тысяч из них стали обладателями знаков отличия. В прошлом году более полутора тысяч жителей края приняли участие в различных акциях, посвященных выполнению испытаний комплекса, а делегации региона вошли в десятку лучших на всероссийских фестивалях ГТО.

Напомним, возрождение физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в России началось в 2014 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Соответствующий указ он подписал в 2015 году. За это время к числу участников комплекса ГТО присоединилось 7,2 млн россиян.

Добавим, что с 1 января этого года в России начался новый этап ГТО по внедрению комплекса на всей территории страны для всех категорий и возрастных групп населения. Проходить испытания ГТО смогут также люди с ментальными нарушениями, проблемами слуха, зрения и поражением опорно-двигательного аппарата. Для них разработаны специальные программы. При этом обязательными для большинства возрастных групп будут состязания по бегу, ходьбе на лыжах и плаванию. Для прохождения испытаний необходимо получить медицинский допуск, который будет выдавать врачебная комиссия.