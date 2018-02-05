Вячеслав Шпорт поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил усилить подготовку к пожароопасному периоду, чтобы, уже начиная с весны, все службы могли в полную силу бороться с огненной стихией.

Скоро сойдет снег, и оживут хабаровские дачники, будут выезжать на садовые участки, часто – всей семьей, не забывая про подростков. У кого нет дач, - те поедут в тайгу. Устремивших на лоно природы можно разделить на две категории – на шалычников и сборщиков дикоросов. Итогом отдыха, заработка и впахивания на дачах по традиции будет дымовая завеса в дальневосточной столице.

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Стоит напомнить, что в прошлом году в Хабаровском крае было зарегистрировано более 3000 загораний сухой растительности. При этом от огня пострадало около 700 дачных строений.

В регионев этом сезоне вновь заработает «горячая линия» лесоохраны. Обнаружив в любой части региона пожар или пал травы, можно будет сообщить по единому номеру: 8-800-100-94-00.

Кстати, Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил изменения Правил противопожарного режима. Подписанным постановлением от 30 декабря 2017 года №1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима, в результате чего устанавливаются обязательные требования для правообладателей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, по проведению регулярной уборки мусора и покоса травы на земельных участках. Также установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Внесёнными изменениями запрещается выращивать колосовые культуры в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.

Установлено, что правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на

сенокосах.

Установлен порядок содержания полос отвода и охранных зон железных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных остатков и кустарника, других горючих отходов. Определены меры пожарной безопасности при

эксплуатации в полевых условиях стационарно установленных уборочных агрегатов, автомобилей при уборке сельскохозяйственной продукции.

Собственно, лесоохрана начала еще с прошлой осени. На сегодня в порядок приведена 21 пожарно-химическая станция. В рабочей состоянии находятся 17 авиаотделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Общая численность лесопожарной службы составляет 442 человека. Идет ее доукомплектование снаряжением, оборудованием, инвентарем, ГСМ. Личный состав проходит переобучение. В этом году дбудет задействовано 20 воздушных судов, два из которых возьмут в аренду Большое внимание будет уделено мониторингу за пожарами. В наиболее «горимых» районах – Верхнебуреинском, имени Лазо, Амурском и Хабаровском - продолжат устанавливать видеокамеры, позволяющие выявлять возгорания на ранней стадии. К 36 уже работающим видеосистемам добавят новые.

«В Верхнебуреинском районе мы планируем создать новую пожарно-техническую станцию. Она позволит взять под контроль опасные участки тайги. В рамках пилотного проекта Хабаровскому краю дополнительно выделено два ситуационных центра на базе автомобилей высокой проходимости общей стоимостью более 35 миллионов рублей. Эти передвижные штабы прибудут в регион в марте и будут применяться для организации тушения крупных лесных пожаров, что повысит возможности координации сил и средств», - сообщил Сергей Андриенко, начальник управления лесами Правительства Хабаровского края

Принятые изменения позволят значительно повысить пожарную безопасность населенных пунктов и минимизировать вероятность перехода огня на земли лесного фонда.