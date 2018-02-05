Предстоящие выборы Президента РФ обсудят на Гражданском форуме

Завершается подготовка к муниципальному этапу V Гражданского форума, который пройдет 7-8 февраля в Комсомольске-на-Амуре. На одной из экспертных площадок обсудят и главное политическое событие этого года – выборы Президента России.

Как сообщили в министерстве внутренней политике и информации края, семинар «Избирательная кампания «Весна-2018»: муниципальные акценты» проведет профессор Амурского государственного гуманитарного университета, член Общественной палаты региона Григорий Говорухин. Участники встречи поговорят о политическом пространстве Хабаровского края накануне выборов Президента Российской Федерации и сделают анализ социально-политической ситуации Комсомольска-на-Амуре, обсудят особенности выборной кампании «Весна-2018».

«Основная идея этой площадки – представить региональное экспертное сообщество, которое в той или иной степени понимает, что происходит в политическом и социальном пространстве Комсомольска-на-Амуре. Горожане знают, что у нас есть общественные движения, политические партии. Одна из задач диалога – показать, что есть анализ работы этих партий и движений. Также необходимо определиться, что можно сделать для того, чтобы общественные движения и политические партии заработали в полной мере», - отметил Григорий Говорухин.

Он также добавил, что сейчас социальная активность граждан растет, и широкое участие в выборах является признаком зрелого гражданского общества.

Принять участие в экспертной площадке могут все заинтересованные граждане 8 февраля в 11.00 часов по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 2, Дом молодежи.

Отметим, подобный формат обучающих и переговорных площадок для активных граждан был внедрен на итоговом этапе Гражданского форума в Хабаровске в октябре 2017 года и вызвал большой интерес. На сессию «Политическая активность и гражданское участие: меняющаяся реальность» собрались более 50 участников, в том числе – эксперты в области развития гражданского общества, политологии и социологии, депутаты различного уровня и просто желающие послушать и поучаствовать в обсуждении.

Напомним, Гражданский форум уже стал традиционным мероприятием в крае для некоммерческого сектора. На тематических площадках и круглых столах участники обсуждают широкий круг вопросов, связанных с развитием гражданского общества.