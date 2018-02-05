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В Хабаровске проходят съемки российско-китайского фильма
В Хабаровске снимается российско-китайский фильм «Синий поезд» режиссера Чжан Да Лея . Сюжет этой картины повествует о молодом человеке Ма Бяо, осуждённом за преступление. Отбыв срок, он садится в поезд и едет в город на границе Китая и СССР.
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У парня осталось одно незавершенное дело, он хочет найти свою старую любовь Карину. Однако ему предстоит пройти нелегкий и тернистый путь для того, чтобы встретить свою судьбу.
Съемки фильма планируют закончить в марте 2018 года.
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