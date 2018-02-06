Хабаровская дача: Все это будет носиться

Тему, после версии о второй жизни ржавых лопат, подкинули читатели: а почему вы ничего не пишете про дачные одёжки для хабаровчан? Сейчас, мол, пока возня с рассадой не началась, самое время обновить гардеробчик.

О, какой продвинутый дачник пошел! Не актуальны у него, понимаешь, закатанные до колен треники да растянутые футболки, хочет, даже разбрасывая навоз, от собственного вида получать эстетическое удовольствие.

А что самое главное в дачном гардеробе? Практичность. Я, к примеру, мечтаю о перчатках с пластиковыми когтями (или это не гардероб, а инструмент?), а сын однажды вожделел обычные шорты. Не позаботился заранее, но случилась страшная жара, парилка просто.

- Нет ли чего полегче? - спросил отпрыск.

- Только юбка по размеру подойдет, - констатировала я, порывшись в шкапчике.

- Давай, - вздохнул сын, посчитавший новенькое мини жены менее неприличным нарядом, чем обычные трусы.

Так и косил траву: в берцах, бороде и юбочке да с триммером в руках, он очень много позитива привнес в нашу дачную жизнь.

Позитив заканчивается, когда гардероб переполнен, а надеть нечего: то куртка без замка, то все сапоги на левую ногу, то штаны без пуговиц. Случается и такое, особенно когда на дачу годами отправляется отношенное, а ревизии так же, годами, не проводятся. В таких условиях и в работе, и в отдыхе – никакого удовольствия. Поэтому каждую осень мы перевозим одёжки в город – для стирки и, может быть, ремонта, а по весне сочиняю новую коллекцию: для каждого дачного участника – по его способностям и труду.

В первую очередь на дачу заезжают перчатки. Матерчатые с пупырышками - для уборки мусора, копки и прочих «крупных» хозяйственных дел; с силиконовым покрытием - для более мелких работ: грядку там создать, малину подвязать, гвоздь забить. Медицинские или парикмахерские, тонкие и прочные, хороши для посадки, прополки или какой-другой работы с растениями. В одноразовых целлофановых, что продаются по сто штук в одной упаковке, удобно красить и мыть - замарал и выбросил, не жалко.

Теперь обувь. Сколько дачнику нужно пар? Пара резиновых сапог (желательно высоких) для весенних работ на сырых грядках и канавках - раз. Кроссовки или туфли - когда уже не сыро, но еще прохладно. И пара легких туфель или сандалий в жару. Вот, пожалуй, и все. Удобней обувь с невысоким широким каблуком или на тонкой танкетке. Полезней – из кожи, чем из резины (почему мужчины и предпочитают берцы), хотя резиновые сланцы удобно мыть, а в дачных магазинах появились такие замечательные, яркие, недорогие, с бархатистыми «внутренностями» калошики, что рука так сама и тянется к прилавку.

Штаны. Сдается мне, это вещь универсальная, потому уже давно даже женщины не лезут обрезать малину в юбках. А самые универсальные штаны – джинсы: в холод в них тепло, в жару прохладно, порвать трудно, постирать в современных реалиях легко. Просто чудо, а не штаны, главное, чтоб фасончик не был в обтяжку. Второй, не менее универсальный вариант – камуфляж, сразу хочется идти в атаку со штыковой лопатой наперевес. На сезон клещей хороши штаны с резинками по брючинам или заправленные в сапоги. Некоторые предпочитают комбинезоны – из-за нагрудных карманов, куда удобно складывать мелкий инструмент. Но, мне кажется, мужчинам в комбинезонах все-таки в определенный момент удобнее, чем женщинам. Любительницам же носить все с собой лучше выбрать многокарманный жилет.

Жилет вообще очень функциональная вещь. Для дачи могут пригодиться целых три жилета: из сетки – для теплых дней, из плотной ткани – для прохладных, из меха или стеганый – вместо теплой куртки. В нем, надетом на теплый свитер, гораздо свободней двигаться, чем в отслужившей свое дубленке или пуховике.

Еще на даче обязательно нужна светлая хлопчатобумажная сорочка с длинным рукавом – спасет от солнца, крапивы и мошки, так же, как и льняные свободные брюки. Ну а мне нравятся шорты и тонкие футболки, и черт с ней, с крапивой и малиной, буду снова ходить поцарапанная. В целом принцип прост – максимально избавиться от синтетических тканей.

Дачные головные уборы – просто разгул фантазии: кепки, бейсболки, береты, шляпы, косынки, банданы, панамы. Соломенные шляпки – хоть белорусский брыль, хоть мексиканское сомбреро, хоть вьетнамская нон – дадут тень и прохладу, если, конечно, не китайская пластмассовая подделка. Панамы, а особенно банданы, впитают катящийся по лбу рабочий пот, косынка защитит от пыли, берет от холода. Самый бесполезный, на мой взгляд, дачный головной убор, он же и самый популярный по причине распространенности на рынках - бейсболка. Может, в ней и хорошо заниматься спортом, но вы пробовали обрезать в ней сухие сучья? Козырек не мешает?

Но что это мы все о работе? В обязательный комплект для дачи у меня входит флисовая пижама, толстые вязаные носки и теплая кофта – для ночных посиделок у костра. Можно добавить и парочку пледов. А для дневного приема гостей или просто воскресного обеда у девчонок есть сарафаны из ситца. Мы ж все-таки прекрасные садовницы.

Ирина Северцева