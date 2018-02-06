В Хабаровске дети терроризируют взрослых

В Хабаровске около десяти детей, собирающихся в подвале одного из домов в переулке Инский, мешают спать жильцам. Жильцы, конечно, обращаются в полицию, однако, как только стражи правопорядка появляются в подвальном помещении, подростки таинственно исчезают.

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Хотя как-то раз из подвала были доставлены в отдел полиции 15 человек. Всех несовершеннолетних развезли по домам, а ребят старше 18 лет после оформления отпустили.

По словам жильцов, ранее в подвале ночевал бомж. Несколько месяцев он пропал. Как говорится, свято место не бывает, место бомжа заняли подростки от 12 лет. В последнее время к детям присоединились несколько более взрослых ребят возрастом около 20 лет. Они употребляют наркотики и спиртное, шумят, кричат, и угрожают расправой

Обитатели подвала притащили несколько матрацев, диван, стол с газовой горелкой, даже ноутбук и самостоятельно оборудованная уборная.

В подвале установили новые двери и повесили на них замки, заварили подвальные окна. Это не помогло.

Жители дома обратились к хабаровскому детскому омбудсмену Виктории Трегубенко за помощью.

- Для начала необходимо заняться родителями этих детей. Чем они занимаются и почему не организуют досуг своим чадам. Скорее всего, ребята, лишенные внимания родных, впоследствии попали под влияние «старших кураторов», которые пытаются повести их совсем не по той дороге, — пояснила Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае. - В данном случае необходимо разобраться в отношениях между родителями и детьми. В Хабаровске есть несколько центров, в которых с такими проблемами абсолютно бесплатно работают психологи. Ситуация, сложившаяся вокруг этих ребят, стоит у нас на контроле, все уполномоченные в этом вопросе службы оповещены. Сейчас делается все возможное для решения проблемы.

Последний раз полицейские приезжали и пытались застать в "подземелье" детей 25 января этого года, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.