Околоспортивные страсти: Хабаровчанин в белом воткнул нож в спину хоккейному фанату

В Хабаровске, по словам сожительницы, у 46-летнего мужчины в день открытия XXXVIII Чемпионата мира по хоккею с мячом помутился рассудок. Все было более-менее спокойно до закрытия чемпионата. Помутнение было, но буйства не наблюдалось.

В день закрытия турнира женщина ушла на работу, а мужчина оделся в белую рубаху, взял нож и отправился на улицу, зприхватив с собой фотографии умерших отца и деда.

В Индустриальном районе хабаровчанин набросился на 29-летнего парня, который вместе со своим отцом шел в арену «Ерофей» на финальный матч чемпионата мира по хоккею с мячом, и воткнул ему нож в спину.

Стражи правопорядка задержали мужчину, заковали в наручники. Полицейским он рассказал, что с ним разговаривает его покойный отец, при этом хабаровчанин называл себя медведем и охотником, а также утверждал, что будет биться насмерть, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

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