В Хабаровском крае будут глубоко перерабатывать древесину

Фонд развития промышленности России одобрил льготный займ по заявке ООО «РФП Древесные гранулы» на сумму 500 млн рублей. Деньги пойдут на строительство в Амурске Хабаровского края предприятия по производству топливных гранулиз отходов от лесозаготовки и лесопереработке.

Напомним, что осенью прошлого года компания «РФП «Древесные гранулы» получила статус резидента ТОСЭР «Комсомольск» в рамках третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Соглашение подписали Президент Холдинга RFP Константин Лашкевич и генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов.

Инвестор намерен организовать производство топливных гранул (пеллет) на площадке территории опережающего развития. Объем частных капиталовложений в реализацию проекта составит порядка 1,5 млрд рублей. Планируется создать более 50 новых рабочих мест в регионе.

Местом для строительства пеллетного завода станет территория бывшего завода ФГУП «ПО Амурмаш» в городе Амурск Хабаровского края. Площадка обеспечена собственной инфраструктурой и удобной логистикой. Строительство планируется завершить до конца 2018 года. Запуск производства намечен на первый квартал 2019 года. Производственная мощность завода составит 90 тысяч тонн с возможностью быстрого наращивания мощности до 135 тысяч тонн в год.

Производство топливных гранул – это третий проект единой Концепции по созданию Дальневосточного центра глубокой переработки древесины. На площадке ТОСЭР «Комсомольск» построены два завода – по производству шпона и пиломатериалов. Теперь переработка древесины станет комплексной.

«Для нас большая честь принимать на ВЭФ более пяти тысяч гостей из 61 страны мира. Мы собираемся на Форуме для совместной работы, для того, чтобы на Дальнем Востоке возникали новые предприятия и лучше жили люди. Правительство Российской Федерации предпримет все усилия, чтобы каждый проект на Дальнем Востоке состоялся и был успешным, - отметил вице-премьер РФ, полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев после церемонии подписания соглашения.

Напомним, ТОСЭР «Комсомольск» создана Постановлением Правительства в июне 2015 года. Территория включает площадки «Парус», «Амурск», «Амурлитмаш» и «Холдоми». В настоящее время резиденты реализуют инвестиционные проекты в сфере лесной промышленности. Общий объем капиталовложений по данным проектам составляет более 8 млрд рублей.