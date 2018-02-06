Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт находится с рабочей поездкой в Харбине

Сегодня началась рабочая поездка Губернатора Хабаровского края в Харбин (КНР). Вячеслав Шпорт входит в состав официальной делегации, которую возглавляет Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

В рамках поездки запланировано несколько встреч с официальными лицами и инвесторами.

Сегодня глава региона примет участие в заседании членов китайской и российской частей Межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.

Завтра состоится центральное событие рабочего визита – торжественная церемония открытия Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества. Участие в церемонии примут Заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и вице-премьер Государственного Совета КНР Ван Ян. Результатом мероприятий запланированных в 2018-19 годах, должно стать укрепление сотрудничества между Россией и КНР на местном уровне.

В рамках поездки в Харбин у главы Хабаровского края также запланированы встречи с Секретарем Комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем и Губернатором провинции Хэйлунцзян Лу Хао.

Кроме того, состоятся переговоры с председателем совета директоров компании «Дэбан Гуандун» Яо Сяодуном. Речь пойдет о реализации проекта создания кластера по глубокой переработки стали в Хабаровском крае.