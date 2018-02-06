Юбилейный турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова пройдет в Хабаровске

10 февраля в Хабаровске пройдет V Всероссийский турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. В этом году ожидается 100 участников, представляющих 25 регионов России, где дзюдо наиболее активно развивается.Турнир является мастерским, то есть по его итогам победителю может быть присвоено звание мастера спорта.

«В этом году Хабаровск примет дзюдоистов со всей России в пятый раз. В 2014 году, когда мы начинали эти соревнования, мы и не представляли, что они станут столь ярким событием в российском дзюдо. С помощью турнира памяти Ощепкова мы вместе с Правительством Хабаровского края показали Федерации дзюдо России, что способны провести Чемпионат России по дзюдо, который прошел в Хабаровске в сентябре 2016 года», - отметил руководитель Дальневосточной федерации дзюдо Геннадий Мальцев.

Традиционно, победители и призеры соревнований получат Кубки и памятные статуэтки, наборы фирменных сувениров, а также солидные призовые – 100 тысяч рублей за 1 место и 50 тысяч рублей за второе. Особенностью турнира являются медали с двусторонним барельефом, авторским дизайном и исполнением из драгоценных металлов. Так, например, медаль за второе место выполнена из чистого серебра, а за первое место из серебра с глубокой позолотой золотом 999 пробы.

Как отметили в министерстве физической культуры и спорта края, проведение престижного всероссийского турнира положительно сказывается на уровне спортсменов дзюдоистов, как региона, так и всего Дальнего Востока.

Соревнования пройдут в один день – 10 февраля. Турнир начнется в 10.00 в Хабаровском краевом спортивном комплексе. Вход свободный.