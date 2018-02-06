В Хабаровском крае полицейские нашли трех пропавших интернетовских подростков

В послеке Переяславка района имени Лазо Хабаровского края в субботу вечером трое подростков 12,14 и 15 лет самовольно ушли из школы-интерната.

В дежурную часть отдела МВД России по району имени Лазо поступило сообщение от воспитателя школы-интерната поселка Переяславка, о том, что учреждение самовольно покинули трое несовершеннолетних воспитанников.

Районным отделом полиции отрабатывались места возможного появления подростков, были оповещены главы поселений, индивидуальные предприниматели магазинов, торговых точек, расположенных в поселениях района.

В ходе проверки установлено, что все трое находившиеся в розыске детей проживают в отдаленных селах района, поэтому было принято решение выставить посты ГИБДД ОМВД России по району имени Лазо в направлении сел Переяславка – Бичевая. В результате сплошного осмотра автотранспорта подростки были обнаружены инспектором ГИБДД ОМВД России по району имени Лазо лейтенантом полиции Павлом Филипповым в салоне одного из автомобилей в 70 километрах от районного центра. Водитель транспортного средства пояснил, что на обочине дороги он увидел троих ребят, которые попросили подвезти их до Переяславки.

Со слов несовершеннолетних, один из них предложил съездить домой в село Кия района имени Лазо. Покинув интернат в поселке Переяславка, на попутных автомобилях мальчики добрались до населенного пункта, но к матери организатора поездки идти побоялись и остались у знакомого одинокого пенсионера, живущему на краю села.

Когда подростки решили попутным автотранспортом вернуться обратно, они были обнаружены сотрудником районной Госавтоинспекции.

Благодаря профессионализму инспектора ГИБДД ОМВД России по району имени Лазо лейтенанта полиции Павла Филиппова, который имеет опыт розыскной работы, подростки найдены и переданы законным представителям. В настоящее время жизни и здоровью подростков ничего не угрожает.

Руководством УМВД России по Хабаровскому краю принято решение о поощрении сотрудника полиции за добросовестное несение службы.