В Хабаровском крае активисты выяснят, каким шлаком посыпаны дороги Майского и Бяудэ

Активисты хабаровского регионального отделения ОНФ направили обращения в адрес Прокурора Хабаровского края, Начальника управления государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края и главе Советско-гаванского района, с просьбой прокомментировать факты использования шлака для посыпки автомобильных дорог, выявленные в рамках рейда ОНФ. О том, что в Советско-гаванском районе используют для борьбы с гололедом угольную золу, стало известно благодаря бдительности местных жителей. Фотографии, на которых дорожная техника рассыпает шлак, опубликовали районные СМИ.

«К нам поступила информация, что вместо песка в поселках используют шлак. Активисты Народного фронта незамедлительно выехали на место. Информация нашла свое подтверждение», - рассказал о том, как развивались события активист ОНФ Юрий Светличный. «Шлак считается опасным материалом. Он может быть радиоактивным, например, к тому же угольная пыль, которая вполне может стать визитной карточкой нашего района, не только портит обувь, но и обостряет болезни астматиков и аллергиков. Наносится вред окружающей среде», - подчеркнул Светличный.

В обращениях, направленных ОНФ, активисты просят предоставить информации о происхождении угля, технологическом процессе, в результате которого из этого угля получен шлак. В соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов, шлак должен иметь документы, подтверждающие его безопасность для здоровья человека и воздействия на среду обитания. Согласно законодательству РФ ответы на свои вопросы активисты ОНФ должны получить в течение 30 дней.