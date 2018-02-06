До 50 тысяч рублей увеличена сумма пособия на детей, рождённых в День Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт принял решение увеличить сумму единовременного пособия на детей, которые родятся в день юбилея края. 20 октября 2018 года регион отметит 80-ю годовщину образования.

По словам Губернатора, поддержка института семьи, материнства и детства, решение жилищных вопросов молодых и многодетных семей, укрепление престижа традиционных ценностей являются одними из главных задач социальной политики Правительства Хабаровского края.

«Новая традиция поощрять семьи за рождение детей в День края зародилась в прошлом году. Это решение стало по-настоящему знаковым, ведь Хабаровский край – регион достижений. В спорте, промышленности, образовании и многом другом. Преображаются улицы, строятся дороги, новое жилье и промышленные объекты. За последние годы мы добились многого, продолжая двигаться вперед», - сказал Вячеслав Шпорт.

По словам главы региона, решение об увеличении выплат до 50 тысяч рублей на каждого новорождённого продиктовано приоритетностью мер поддержки материнства и детства, демографии на уровне федерального Правительства. Сегодня в стране по поручению Президента РФ Владимира Путина в этом направлении реализуется целый ряд инициатив. В их числе субсидирование ипотечных ставок для семей при рождении детей, введение дополнительных выплат при появлении первенца.

Напомним, согласно статистике последних 10 лет, по сравнению с другими памятными датами именно в День края наблюдается наибольшее число новорожденных – от 40 до 58 малышей. 20 октября 2017 года в Хабаровском крае на свет появилось 45 малышей. Наибольшее количество новорожденных органы ЗАГС зарегистрировали в Хабаровске – 22 и Комсомольске-на-Амуре - 9. В их числе семья Мальцевых из регионального центра, в которой в первые минуты нового дня родилась двойня – мальчик и девочка.

Помимо сертификатов на единовременное пособие, в 2017 году сумма составляла 20 тыс. на одного ребенка, родителям вручают памятные медали. Знак выполнен из металла. На лицевой стороне изображен герб края, на оборотной – аист.