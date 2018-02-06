В Хабаровском крае около 40 семей обратились за ежемесячными пособиями на детей, рожденных в этом году

В Хабаровском крае продолжается прием заявлений на выплаты за детей, рожденных в 2018 году. По данным министерства социальной защиты населения новой мерой поддержки воспользовались родители 23 первенцев. Еще 14 заявлений на выплату из материнского капитала оформили семьи, в которых родился второй ребенок.

«Получавшие ранее стандартный набор пособий мамы первенцев в этом году оказались в центре внимания государства. Специалисты центров социальной поддержи населения проводят информационные встречи в роддомах и женских консультациях. Роженицам рассказывают о мерах господдержки, на которые они могут рассчитывать. В том числе и о выплате за первого ребенка», - отметила и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения края Светлана Петухова.

Она также добавила, что в январе в крае на свет появились 168 первенцев. У родителей ещё есть время подать документы на выплату. Их можно направить по почте в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой из филиалов МФЦ, расположенных на территории края.

Информационную работу в родильных домах также проводят и сотрудники Пенсионного фонда. Кроме того, в женских консультациях разложены памятки. По данным регионального отделения ПФР, в январе в Хабаровском крае принято 14 заявлений на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Ее размер составляет 13386 рублей, что соответствует региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал 2017 года. Такую же сумму будут получать родители первенца.

Ежемесячная выплата назначается на 1 год. Затем она может быть продлена, но не более чем до достижения ребенком 1,5 лет.

Напомним, пособия за рождение первого либо второго ребенка – новая мера поддержки, о которой в конце ноября прошлого года объявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах семьи. Глава государства призвал регионы к перезагрузке демографической ситуации.