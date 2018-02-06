Жители Хабаровского края смогут выбрать удобный для себя участок голосования

В день выборов Президента РФ, 18 марта 2018 года, жители края могут проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту своего пребывания. Законом предусмотрены на выбор три способа подачи заявления, воспользоваться услугой совершеннолетние граждане могут один раз до 12 марта включительно.

Так, на Едином портале государственных услуг появилась специальная вкладка для подачи онлайн-заявления. Услуга доступна пользователям с подтвержденными учетной записью и номером мобильного телефона. Информация о выбранном участке будет отражена в личном кабинете заявителя. Данные можно предъявить в день голосования, как в распечатанном варианте, так и в электронной версии на мобильном устройстве.

Помимо этого заявление также можно подать лично в отделениях многофункциональных центров . Услуга предоставляется в приоритетном порядке. После получения талона электронной очереди, заявителя вызовут в первое освободившееся окно, где гражданину необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Затем избирателю будет выдан отрывной талон, в котором указывается номер и адрес участка по месту голосования. Как отметили в министерстве информационных технологий и связи края, с 31 января по 05 февраля этого года в МФЦ края подано 388 заявлений.

Кроме того, можно обратиться в территориальную или участковую избирательную комиссию. В ТИК прием заявлений осуществляется с 31 января, а УИК начнут работать с обращениями граждан с 25 февраля.