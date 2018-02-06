Летопись Хабаровской полиции: Маузер Нельсона-Гирста и уничтожение банды Бочкарева

Одним из самых ценных исторических предметов, хранящихся в музее органов внутренних дел Хабаровского края, является «Маузер» с памятной металлической накладкой на кобуре, которым был нгражден один из первых офицеров царской армии, начавший работать в рабоче-крестьянской милиции Павел Нельсон-Гирст в 1927 года. Этому экспонату уже 91 год. Бывший штабс-капитан прославился в годы гражданской войны. Его биография богата яркими и неординарными фактами.

Когда в России в 1920 году бушевала гражданская война на территории Хабаровского края, показатели преступности, имевшей уже политический характер, выросли в 4-5 раз. Павел Николаевич на тот момент командовал Владивостокским дивизионом народной охраны, потом полком Национально-революционной армии под Хабаровском. Именно под руководством Нельсона-Гирста в 1922 году была ликвидирована многочисленная банда есаула Бочкарева, базировавшаяся в Хабаровске. Остановимся подробнее на этом периоде истории нашей страны и неоднозначной личности казачьего белогвардейца.

Дальневосточные контрреволюционеры до 1921 года боролись с красноармейцами лишь эпизодически. По-настоящему война началась с формированием Северного экспедиционного отряда (СЭО), который являлся главной «белой» силой на Дальнем Востоке. У отряда стояла цель – навести порядок на Северо-Востоке нашей страны и стоять на страже торговых интересов русского купечества от японских и американских конкурентов.

Во главе отряда стоял есаул Валериан Иванович Бочкарев. Во время Российской Империи он служил на Камчатке командиром патрульного катера, затем окончил мореходную школу во Владивостоке, служил помощником капитана на пароходе «Енисей». В 1914 году уехал в Петербург поступать в Высшую мореходную школу, но не окончил ее.

Когда Северный экспедиционный отряд прибыл в Петропавловск, то не встретил там сопротивления и без лишних кровопотерь занял его. Тогда главарь СЭО решил двигаться в западном направлении и издал приказ: «С 30-го сего октября побережье Охотско-Камчатского края от Охотска до Петропавловска включительно считать очищенным от большевиков».

«Белые» силы распространяли свою власть, захватывая один город за одним. И все это сопровождалось кровавыми расстрелами ни в чем неповинных людей. К апрелю 1922 года бандой бочкаревцев был захвачен весь Север.

Бандиты грабили местное население, переправляли за границу пушнины на сотни тысяч золотых рублей. Однако лето 1922 года стало переломным моментом в противостоянии со зверствующей бандой Бочкарева. Красная армия стянула свои крупные регулярные войска в Якутск и ударила по уступающим по количеству плохо вооруженным отрядам противника. Так началось поэтапное отвоевывание земель у белогвардейцев.

Основным местом дислокации главаря банды и его сообщников был Хабаровск, где их и ликвидировал дивизион народной охраны во главе с Павлом Нельсоном-Гирстом. В музее органов внутренних дел Хабаровского края можно увидеть батальное полотно со сценой одного из стычек с бочкаревской бандой.

Уже спустя два года после гражданской войны бандитизм в Дальневосточной области стал редким явлением в связи с усиленной борьбой с наркотиками, проституцией и производством спиртных напитков. Что касается Нельсона-Гирста, то он первый из офицеров царской армии начал службу в рабоче-крестьянской милиции и последним покинул ее в 1927 году. За свои подвиги Нельсон-Гирст был награжден по случаю десятой годовщины Красной милиции 12 ноября 1927 года.