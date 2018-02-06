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В Хабаровском крае увеличивают объемы лесовоспроизводства
В Хабаровском крае проводят активную работу по воспроизводству лесов. Как сообщили в управлении лесами Правительства края, до конца года будет введено в эксплуатацию 10 новых теплиц для выращивания сеянцев лиственницы с закрытой корневой системой. Это позволит увеличить объем посадочного материала этой породы деревьев до 8 млн штук в год .
«Всего в прошлом году на 11 гектарах питомников и теплиц было выращено 13 млн штук саженцев стандартного посадочного материала. Около половины – сеянцы лиственницы с закрытой корневой системой. Хабаровский край единственный из субъектов ДФО, где применяется эта передовая технология. Лесные культуры, выращиваемые таким способом, отличаются высокой приживаемостью, хорошим годовым приростом и не требуют проведения длительных уходов», - отметили в управлении лесами Правительства края.
Всего в прошлом году в 33 теплицах выращено около 5,2 млн штук стандартных сеянцев лиственницы с закрытой корневой системой. Среди них – 10,5 тысяч саженцев кедра с улучшенными наследственными свойствами. Они будут высажены этой весной.
По данным ведомства, в 2017 году в рамках мероприятий по воспроизводству лесов, работы выполнены на 62 тысячах гектарах земель лесного фонда. Также специалисты лесных хозяйств и арендаторы соответствующих участков заготовили около 35 тонн семян древесных пород, которые пополнили созданный ранее краевой запас. Почти треть из них находится на хранении в страховом фонде Хабаровского края.
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