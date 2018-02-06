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Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова награжден почетной грамотой РВИО
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова награждён почетной грамотой Российского военно-исторического общества за участие во Всероссийском конкурсе, посвященном 75-й годовщине Победы в Сталинградской битве на лучший региональный военно-исторический музей.
Гродековский музей - крупнейший в регионе центр по историко-патриотической работе.
Ранее музей также принимал участие в конкурсах Российского военно-исторического общества патриотической направленности.
В 2016 году проект "Дальневосточный маршал", посвященный Маршалу Советского Союза В.К. Блюхеру, стал победителем конкурса "Жизнь Отечеству" по Дальневосточному федеральному округу на лучший туристический военно-исторический маршрут.
В рамках проекта сотрудниками музея был разработан экскурсионный маршрут с посещением экспозиций музеев и памятных мест г. Хабаровска, проведением выездных экскурсий в район Волочаевской сопки и исторической реконструкцией фрагмента Волочаевского боя.
В 2017 г. Гродековский музей вновь стал победителем конкурса Российского военно-исторического общества на лучший туристический военно-исторический маршрут. Проект "По следам почтовых строчек", предусматривающий автобусные экскурсии по г. Хабаровску для учащихся общеобразовательных организаций, ВУЗов с посещением памятных мест, связанных с историей Великой Отечественной войны и Второй мировой войны был признан конкурсной комиссией важным в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
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