Хабаровчане, Джаз и Лыжи

Хабаровчане вволю накричались, насвистелись, натопались, нафотографировались на XXXVIII чемпионате мира по хоккею с мячом. «Наши выиграли» - звучит и уютно, и правильно, и заслуженно. Ату их, всяких иноземных супостатов, хоккей-то нашенский, русский!

Победа душу греет многим горожанам, хотя из всяких углов кто-нибудь да нашептывает: «Такой хоккей нам не нужен. Нам с шайбой подавай!». Как говорится, на каждый роток не накинешь платок, а вот в лыжи обуть вполне возможно.

Граждан приглашают принять участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России». Спортивный праздник пройдет 10 февраля на базе Дальневосточной государственной академии физической культуры, в селе Ильинка. Начало в 12:30. Центральным местом проведения гонки в крае станет лыжная база «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре. Соревнования начнутся в 11:00 после торжественного парада открытия.

Зимнюю тему в ЗОЖе подхватит "Амурская метель 2018" - чемпионат и первенство Хабаровского края по снежным дисциплинам ездового спорта, 4 этап Кубка России. Турнир состоится 10 февраля на Заимке. Если не самим кататься, то хотя бы на ездовых собачек стоит и посмотреть, и детям показать.

Те, кто любит спорт поизящнее, могут попробовать свои силы в танцах на пилоне. Обучиться базовым элементам можно будет 7 февраля на открытом уроке в Smirnova Studio , ул. Дзержинского, 65 (БЦ «Феликс Сити»), 13 этаж, офис 1309. Начало в 15:00.

Как говорится: «Все будет джаз!»

Для поклонников этого музыкального направления 7 февраля в Хабаровском краевом театре драмы состоится концерт "Джаз объединяет континенты". В концерте примут участие российские музыканты и Джон Дэвис. В середине 80-х годов Джон Дэвис и барабанщик Брайан Мелвин создали проект с легендарным басистом Жако Пасториусом. Этим составом они сделали пять записей, одну из которых музыкальные критики назвали классикой джаза, а Джон Дэвис получил международное признание как исполнитель и композитор. Начало в 19:00.

В Хабаровске не забыли и про самых маленьких. Родителям на выбор:

7 февраля

«Бэби-среда. Амур». Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 11:00.

9 февраля

Сказка-игра "Заинька". Театр кукол. Начало в 16:00.

10 февраля

«Веселые медвежата». Театр кукол. Начало в 11:00.

«Морозко». Хабаровская краевая филармония. Начало в 11:00.

«Цацики идет в школу». Театр юного зрителя. Начало в 14:00.

11 февраля

«Колобок». Театр кукол. Начало в 11:00.

«Спящая красавица». Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 11:00.

«Тру-ба-ду-ры». Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 12:00.

Для любителей Мельпомены

9 февраля

«Новый год forever!» Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18:30.

«Старший сын». Театр юного зрителя. Начало в 19:00.

«Человек-корыто». Триада. Начало в 19:00.

10 февраля

«Мастер и Маргарита». Московский независимый театр. Городской дворец культуры. Начало в 16:00.

«Принцесса цирка». Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17:00.

Муравьев. Граф Амурский. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17.00

«День рождения Смирновой». Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18:00.

«Женитьба». Триада. Начало в 18:00.

11 февраля

«Аристократы поневоле». Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17:00.

«Семейный портрет на фоне денежных знаков». Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 17:00.

«Романс о влюбленных». Триада. Начало в 18:00.

Short Stories . Белый театр. Начало в 18:30.

Приятных рабочих будней и занимательного отдыха!

Юрий Вязанкин