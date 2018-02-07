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В Хабаровском крае первенство за секс закончилось поножовщиной
В Амурске Хабаровского края двое мужчин заглянули на огонек к одной дамочке. Это французы говорят про «шарше» и про «ляф фам», и так у них все пристойно , и даже романтично получается, что случись какая-нибудь кровавая баня, так из этого какую-нибудь «Кармен» соорудят, - и поплакать , и попеть , и станцевать.
У нас же в таком случае чаще поговороку про сучку, которая не хочет, вспоминают. Так оно случилось и в Амурске: зашли приятелями в дамочке, а если бы одного не увезли на Скорой помощи, то ушли бы врагами.
Выпили мужчины, побеседовали, полюбовались глазками и прочими женскими достижениями фигурки, да драться за первенство в окучивании начали.
Все закончилось поножовщиной. Жизнь одного из мужчин спасли вовремя подоспевшие медики, а сотрудники полиции арестовали давшего признательные показания второго мужчину, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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