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В Хабаровском крае старичка зарезали из-за склероза
В поселке Новое Устье Охотского района Хабаровского края женщину положили в больницу. Пока даме рихтовали здоровье, сын - 32-летний мужчина квасил вместе с ее сожителем.
Как-то по-семейному тихо раздавили бутылочку водки и легли потчевать. Среди ночи отчим проснулся и стал кричать, что его пасынок ограбил – умыкал бутылочку водки. Молодой мужчина намекнул: «Папаша, бутылочку – то мы вечером выпили, на сон грядущий». Однако старичок не поверил и продолжал обвинять пасынка в краже. Слово за слово, поматерили друг друга, обвинили в разного рода сексуальных перверсиях. Сердце молодого мужчины не выдержало, он взял ножик и несколько раз воткнул в неофициального папашу. Старичок умер на месте.
Кстати, ранее 32-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. Его арестовали, он дал признательные показания.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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