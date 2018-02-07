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Как в хабаровских школах экономят на детском здоровье
В Хабаровске проблема с питанием в учебных заведениях остается одной из самых острых. Громкий скандал вокруг массового отравления детей в третьей гимназии еще на слуху, а это, видимо, лишь вершина айсберга. Маленькими порциями обеда для учеников из малоимущих и многодетных семей возмутились хабаровчане.
В социальной сети родители стали выкладывать фотографии того, чем «балует» власть в столовых образовательных учреждений.
Так, впечатляющие фото с весьма "сытным" обедом из трех вареников разместила в Telegram-канале "Черный список Хабаровска" мама одного из учеников указанного образовательного учреждения. " "Посмотрите, как кормят бесплатников в школе на 5-ой площадке. Позорище. Речь идёт о детях из многодетных и малообеспеченных семей» , - рассказала мама одного из школьников.— возмутилась в сети горожанка.
Хабаровский край не лидер рейтинга стоимости школьных обедов среди субъектов Российской Федерации, Это на Чукотке обед обходится почти как бизнес ланч в ресторанах – 246, 94 за комплекс. После возмущений родителей понятна технология удешевления обедов. Экономим на детском здоровье, экономим!
А вот так выглядит школьный обед во Франции. Здесь обед включает в себя рататуй, рис, лосось, салат с сельдереем и морковью, ломтик хлеба, апельсин и пончик.
В Испании обед состоит из сливочного овощного супа, жареной телятины с салатом, куска хлеба, апельсина, банана и воды.
В Англии школьники могут выбрать один из двух вариантов обеда. Первый – паста, брокколи, ломтики хлеба и сезонных свежих фруктов
В США на обед школьникам готовят тушеную фасоль, мясо, морковь, брокколи, персики, бананы и молочный шоколад.
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