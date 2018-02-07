Хабаровская школа: Детские забавы и имитация удушения

В Хабаровске пятиклассники на перемене в одной из школ, расположенных в Краснофлотском районе, начали бороться. Понятно, один был сильнее, второй слабенький. Семиклассник посмотрел на это издевательство и встал на сторону слабого мальчика, что сегодня довольно редкое явление – неравнодушие. Чаще принято добивать слабых.

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Семиклассник использовал удушающий прием и оттащил победителя-пятиклассника в сторону. Мальчик упал на пол и ударился в истерику, которая была настолько впечатляющей, что взрослым показалось, будто ученик задыхается.

Увели мальчика в школьный медпункт, вызвали Скорую помощь, отвезли в больницу. Тревога оказалась ложной: после осмотра в больнице ребенка вернули родителям. Видимо, то, что не дали добить слабого товарища, и вызвало эту истерику, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».