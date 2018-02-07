Массовое бегство из Хабаровского края в Краснодарский край: Миф или реальность

В Хабаровском крае люди, как правило, образованные, хорошие специалисты, негопота, уезжают от нищеты, нереализованности, от китайских овощей и фруктов, преступности, ежегодных задымлений от таежных пожаров, от климата.

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Попробуй, сохрани здоровье, если летом +30, а зимой - 30. Уезжают, говоря, что хотя бы дети нормально поживут. И все это на фоне радостных отчетов об успехах дальневосточной экономики.

«Переезжаю в Краснодарский край», - стало почти мемом, поводом для всевозможных горьких шуток, например, что из-за дальневосточников в этом солнечном краю демографический бум, и даже подскочило значительно в цене жилье.

«Я думаю, что здесь речь идет о некоем мифе - о том, что все с Дальнего Востока бросились в Краснодарский край, - уверен Валентин Тимаков, Генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке . - Согласно статистике, мы видим, кто едет в Южный федеральный округ: на первом месте это жители Центрального федерального округа, на который приходится 26% от всего объема межрегиональной миграции. Дальневосточный федеральный округ, если посмотреть на цифры, стоит в самом конце списка субъектов, откуда переезжают.

Краснодар остается исторически одним из центров притяжения для внутренних мигрантов – природа, климат, солнце – все это заставляет думать всех россиян о том, что Кубань – это магнит. В Южный федеральный округ переезжают из ДФО менее 10% от всего потока межрегиональной миграции.

Стоит напомнить, что и на Дальнем Востоке население с «гулькин хвост»: 7,6 миллиона человек (немногим более 5% населения России). Да и живут люди не богато: по сравнению с Москвой зарплаты в среднем в два-три разма меньше, а цены на продукты питания или такие же как в сердце Родины, или выше.

Кстати, в Хабаровском крае население за год сократилось на 5624 человека и на 1 января 2018 года составило 1 327 670 человек, в том числе 1 090 358 человек (82,1%) – городские жители и 237 312 человек (17,9%) – сельские, сообщает Хабстат.