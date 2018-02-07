По Комсомольску-на-Амуре бродил рецидивист с автоматом Калашникова

В Комсомольске-на-Амуре у 28-летнего рецидивиста стражи правопорядка изъяли автомат Калашникова АКС-74У и патроны к нему во время обыска в квартире, расположенной в Железнодорожном районе.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

Несмотря на наличие множества судимостей у владельца оружия, до разбирательства , как посчитали полицейские, из-за незначительности преступления и сотрудничества со следствием, до суда уголовника отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ “Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов”.Горожанину грозит срок до четырех лет лишения свободы, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.